Suriye'de çalınan tarihi kitap Bursa'da ele geçti

Hurşit TOPAL- Hasan BOZBEY/GEMLİK (Bursa), () - BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye'de müzeden çalınan, ceylan derisi üzerine altın işlemeli, üzerinde Meryem Ana, Hz. İsa ile haç ve hayvan figürleri ile yazılar bulunan tarihi kitabı satılmak üzere Bursa'ya getirilirken ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, kitap Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve KOM ekipleri, Manisa'dan 45 plakalı bir araç ile Suriye'den müzeden çalındığı sanılan 17 sayfadan oluşan kitabın internet üzerinde satılmak üzere Bursa'ya getirildiği bilgisine ulaştı. Savcılıktan gerekli izinleri aldıktan sonra kimliği belirlenen kişileri takibe alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Manisa plakalı otomobil ile Bursa'ya gelenleri Orhangazi-Gemlik karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu H.S. ile yanındaki adam yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan haklarında suç kayıtları bulunan A.C., M.Ö. ve H.S. ile olası yol aramalarında bunları uyarmak için 10 plakalı otomobil ile kendilerine eskortluk yapan R.K. ile M.Y.'yi yakaladı.

Bu kişilerin üzerilerinde yapılan aramada M.Ö.'nün beline kuşak ile sardığı 17 sayfadan oluşan, ceylan derisi üzerine altın işlemeli olan ve üzerinde Meryem Ana, Hz. İsa ve haç ile hayvan figürleri bulunan ve çeşitli yazılardan tarihi kitap ele geçirildi. Kitabın incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Gözaltına alınan zanlılar, tarihi eser kaçakçılığından adliyeye sevk edilecekler.



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