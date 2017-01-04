Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar güne 3.59 lira ile rekora yakın başladı
Dolar rekor üzerine rekor kırıyor
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor

Suriye'de 104 DEAŞ hedefi vuruldu, 6 terörist öldürüldü

GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 104 hedef karadan vurularak imha edilirken, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 134 gündür sürdürülen 'Fırat...

Suriye'de 104 DEAŞ hedefi vuruldu, 6 terörist öldürüldü

GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 104 hedef karadan vurularak imha edilirken, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 134 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 104 hedefi imha edildi. Çatışma ve topçu atışları sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 104 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınmış, birçok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Gün içerisinde, çatışmalar ve topçu atışları sonucu toplam 6 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55