Sürek avında arkadaşının vurduğu avcı öldü

ESKİŞEHİR'de bir grup arkadaşıyla sürek avına çıkan 55 yaşındaki Osman Ok, iddiaya göre arkadaşı A.A. tarafından kazara tüfekle vurularak öldü.Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında, daha önce merkeze bağlı köy olan Danişment Mahallesi, Gümüşyolu mevkiinde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla birlikte izinsiz sürek avına çıkan evli 2 çocuk babası Osman Ok, avlanma sırasında açılan ateş sonucunda olay yerinde öldü. Osman Ok'un cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Osman Ok'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla ava katılanlardan A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın kaza sonucunda tüfekle Osman Ok'u vurduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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