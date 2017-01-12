Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Sur'daki terör olayları şüphelisi Karacabey’de yakalandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - DİYARBAKIR’ın merkez Sur İlçesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen terör olaylarına karıştığı belirtilen 22 yaşındaki F.G. Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde yakalandı. Sur İlçesi’nde...

Sur'daki terör olayları şüphelisi Karacabey’de yakalandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - DİYARBAKIR’ın merkez Sur İlçesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen terör olaylarına karıştığı belirtilen 22 yaşındaki F.G. Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde yakalandı.
Sur İlçesi’nde geçen yıl meydana gelen terör olaylarına karıştığı tespit edilen F.G.’nin Karacabey İlçesi’ne geldiği istihbaratı üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Karacabey İlçesi Emirsultan Mahallesi’ne taşındığı tespit edilen F.G., terörle mücadele ekiplerince eve düzenlenen baskında yakalandı. Gözaltına alınan F.G.’nin polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55