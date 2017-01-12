Sur'daki terör olayları şüphelisi Karacabey’de yakalandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - DİYARBAKIR’ın merkez Sur İlçesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen terör olaylarına karıştığı belirtilen 22 yaşındaki F.G. Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde yakalandı.
Sur İlçesi’nde geçen yıl meydana gelen terör olaylarına karıştığı tespit edilen F.G.’nin Karacabey İlçesi’ne geldiği istihbaratı üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Karacabey İlçesi Emirsultan Mahallesi’ne taşındığı tespit edilen F.G., terörle mücadele ekiplerince eve düzenlenen baskında yakalandı. Gözaltına alınan F.G.’nin polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - DİYARBAKIR’ın merkez Sur İlçesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen terör olaylarına karıştığı belirtilen 22 yaşındaki F.G. Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde yakalandı.