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Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf
DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE...
GÜVENLİK 23.12.2019, 15:06
DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN PKK'NIN SOZDE KARADENIZ BOLGE SORUMLUSU 'ZEYNEL' KOD ADLI MEHMET YAKISIR'IN CENAZESINE KATILDIGI TESPIT EDILDI. FOTO: DIYARBAKIR, (
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