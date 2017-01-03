Şüpheliyi takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit - ek fotoğraflar
03 Ocak 2017 Salı 23:18
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