Şüphelilerin "aşk" hikayeleri polisleri bile şaşırttı

Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL’da çaldıkları motosikletle yolda yürüyen 7 kişinin cep telefonlarını silah tehditi ile gasp eden biri kadın 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin ayrı cezaevinde yatarken mektuplaşarak arkadaş oldukları, birbirlerine aşk mektupları yazdıkları, firar ettikten sonra da bir araya gelerek gasp yapmaya başladıkları öğrenildi.

İstanbul’da motosiklette bulunan iki kişi tarafından yolda yürüyen vatandaşların gasp edildiği yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda Emrah D.(30) ve Nagehan K.(25) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gasp olaylarında kullandıkları motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

AŞK HİKAYELERİ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan sevgili oldukları öğrenilen iki gaspçının hikayesi ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Gasp suçundan 14 yıl hapis cezası alan ve 12 yıldır Düzce’de cezaevinde bulunan Emrah D.’nin, Ankara’da cezaevinde yatan Nagehan K. ile bir arkadaşlarının aracılığı ile mektuplaşmaya başladıkları öğrenildi. İkilinin karşılıklı mektuplarla birbirleriyle tanıştığı ve 4 ay süresince de birbirlerine aşk mektupları yazdıkları öğrenildi. Daha sonra Emrah D.’nin 17 Ocak 2017 tarihinde kaldığı yarı açık cezaevinden firar ettiği, hemen ardından da Nagehan K.’nın ise sevk edildiği Kocaeli yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Firar ettikten sonra İstanbul’da buluşan ikilinin Fatih’te bir evde kalmaya başladıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir süre sonra paraları bitince 2 Mart tarihinde çaldıkları motosikletle yolda yürüyen vatandaşları gasp etmeye başladıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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