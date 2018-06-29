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Şüphelileri taşıyan askeri araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 12 yaralı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 kişiyi ifade için Dağdibi Jandarma Karakol Komutanlığı'na götüren askeri araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, şüphelilerden Ali Ölmez yaşamını yitirdi, 3'ü asker 12...

Şüphelileri taşıyan askeri araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 12 yaralı
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 kişiyi ifade için Dağdibi Jandarma Karakol Komutanlığı'na götüren askeri araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, şüphelilerden Ali Ölmez yaşamını yitirdi, 3'ü asker 12 kişi yaralandı.
Uludure ilçesindeki Dağdibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için karakola götürülmek üzere Kirpi adlı askeri araca bindirilerek yola çıkıldı. Araç, Dağdibi köyü yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada, askeri araçta bulunan 3'ü asker, 13 kişi yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uludere İlçe Devlet Hastanesi ile Şırnak 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki hastanelere sevk edildi. Uludere'deki hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Ölmez, yapılan tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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