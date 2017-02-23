Şüpheli valiz, panik yarattı

ÇORUM’da dün gece Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerine bırakılan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan şüpheli valizden saç düzleştirici çıktı.

Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile işyerlerinin bulunduğu cadde üzerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşları uzaklaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek, şüpheli valize fünye yerleştirerek kontrollü patlama gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonrası valizden saç düzleştirici ile kıyafet çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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