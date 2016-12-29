Şüpheli tüpler tedirginlik yarattı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, caddeye 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpü tedirginlik yarattı. Bomba imha robotuyla kontrol edilen tüplerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, İZBAN Banliyö tren seferleri yarım saat aksadı.

Çınarlı Mahallesi 2844 Sokak'ta 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpünü gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliği alarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Sokaktan geçen İZBAN Banliyö tren seferleri durduruldu.

Çağırılan bomba uzmanları, bomba imha robotuyla tüpleri kontrol etti. Olumsuz bir duruma rastlanmayınca cadde trafiğe yeniden açıldı. Yaklaşık yarım saat sonra tren seferleri normale döndü.

Tüpleri kimin bıraktığını bulmak için polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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