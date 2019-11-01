Şüpheli takip eden polisler kaza yaptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, motosikletli şüphelileri takip eden polis aracı, virajı alamayıp yan yattı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.Devriye görevi yapan polisi ekibi, 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak motosikletliler 'dur' ihtarına karşı kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında toprak yola giren motosikletli kaçtı, polis aracı, virajda kontrolden çıkıp yan yattı.Kazada polis memurları Muhammed Mustafa Karadağ ve Selami Karataş hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis, motosikletle kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



