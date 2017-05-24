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Şüpheli pankart Okmeydanı bağlantı yolunu trafiğe kapattırdı

  Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA/İSTANBUL, () TEM - Okmeydanı bağlantı yolunda yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın ucundaki paket polisi alarma geçirdi. Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının...

Şüpheli pankart Okmeydanı bağlantı yolunu trafiğe kapattırdı

 

Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA/İSTANBUL, () TEM - Okmeydanı bağlantı yolunda yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın ucundaki paket polisi alarma geçirdi. Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının patlattığı paketten kağıt parçaları çıktı.

TEM- Okmeydanı  bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucunda paket  olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bomba imha uzmanı pakete fünye yerleştirerek patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan paketten gazete parçaları çıktı. Pakette bomba olmadığının anlaşılmasıyla bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.

Tellere bağlanan pankart ise kesilerek alındı. 

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(FOTOĞRAFLI)

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