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Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı
KÜTAHYA’da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı. Dumlupınar Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören...
GÜVENLİK 12.12.2019, 17:23
KÜTAHYA’da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı.
Dumlupınar Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Ardından da özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, poşeti fünye ile kontrolü olarak patlattı. Patlatılan poşetten toprak ve çöp çıktı. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı.
Dumlupınar Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Ardından da özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, poşeti fünye ile kontrolü olarak patlattı. Patlatılan poşetten toprak ve çöp çıktı. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı.
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