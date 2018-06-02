Şüpheli otomobilden tabanca ve telsiz çıktı

KAYSERİ'de polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. 35 plakalı otomobilde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi. Araç içinde bulunan Y.E., G.B. ve G.T. gözaltına alınırken, silah ve mermilere el konuldu.
FOTOĞRAFLI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. 35 plakalı otomobilde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi. Araç içinde bulunan Y.E., G.B. ve G.T. gözaltına alınırken, silah ve mermilere el konuldu.
FOTOĞRAFLI