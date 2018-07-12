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Şüpheli kardeşler, saunadaki gizli bölmede yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. (30) ve kardeşi Musa Ö.'nün (28), polisin düzenlediği operasyonda, kaldıkları villanın saunasındaki gizli bölmede yakalandı. Adliyeye...

Şüpheli kardeşler, saunadaki gizli bölmede yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. (30) ve kardeşi Musa Ö.'nün (28), polisin düzenlediği operasyonda, kaldıkları villanın saunasındaki gizli bölmede yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki kardeş tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, birden fazla kişiyle gece vakti yağma' suçları dahil, toplam 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. ile 'yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' dahil 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi Musa Ö.'nün, Karaova Mahallesi, Efes 2-3 Evleri'ndeki tripleks bir villada kaldıklarını tespit etti. Bir süre villayı takibe alan polis, geçen 10 Temmuz'da operasyon düzenledi. Ancak, iki kardeş villada bulunamadı. Villanın etrafı sarıldığı için şüphelilerin kaçma ihtimali olmadığını değerlendiren polis, bu defa saklanabilecekleri gizli bölme olup olmadığını tespit için çalışma başlattı. Villanın sauna bölümünde etrafa saçılan giysileri ve ayakkabıları fark eden polis, burada yoğunlaştı. Saunanın tahtalarını inceleyen polis, duvarın arkasında gizli bölme saklandıklarını belirlediği şüpheliler Mehmet Ö. ve kardeşi Musa Ö.'yü yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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