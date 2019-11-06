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Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
GAZİANTEP'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki boş arazide şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen...
GÜVENLİK 06.11.2019, 14:20
GAZİANTEP'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.
Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki boş arazide şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletilirken, bulvarda trafik tek şeritten sağlandı. Gelen bomba uzmanı, şüpheli çantayı, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki boş arazide şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletilirken, bulvarda trafik tek şeritten sağlandı. Gelen bomba uzmanı, şüpheli çantayı, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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