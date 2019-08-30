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Şüphe üzerine durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı, 4 şüpheli tutuklandı
OSMANİYE'de şüphe üzerine durdurulan ve patlayıcı ile susturuculu tabanca bulunan otomobilde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlatan Osmaniye Emniyet...
GÜVENLİK 30.08.2019, 14:06
OSMANİYE'de şüphe üzerine durdurulan ve patlayıcı ile susturuculu tabanca bulunan otomobilde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi(TEM) ekipleri, gece yarısı E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde şüpheli araçlara uygulama yaptı. Polis, Gaziantep'ten Adana yönüne giden otomobili de şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı-verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alınarak, TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., V.T., M.H ve F.O., "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak', 'örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme' ile '6136 Sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. H.Ç. ve Ü.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi(TEM) ekipleri, gece yarısı E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde şüpheli araçlara uygulama yaptı. Polis, Gaziantep'ten Adana yönüne giden otomobili de şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı-verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alınarak, TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., V.T., M.H ve F.O., "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak', 'örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme' ile '6136 Sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. H.Ç. ve Ü.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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