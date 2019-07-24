Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 15 tüfek ele geçirildi

Tolga YANIK/KONYA, () KONYA'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otomobilde 15 adet tüfek ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15 adet yarı otomatik av tüfeği ile pompalı tüfek ele geçirildi. Silahların sahibi olduğu tespit edilen H.K. ve H.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen silahlara el konulurken, şüphelilere 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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