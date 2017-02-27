Süpermarkette 13 bin lira düşüren müşteriyi polis buldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, alışveriş için girdiği süpermarkette yaklaşık 13 bin liranın bulunduğu zarfı düşüren Cemal Bülbüz'e ulaştı. Bülbüz, polis merkezine giderek parasını teslim aldı.

Olay, cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki zincir bir süpermarketin şubesinde meydana geldi. Marketin şarküteri reyonunu düzenleyen reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu, şarküteri dolabının hemen bitişiğinde yerdeki zarfı fark etti. Paşalıoğlu, zarfta 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar olduğunu görünce market güvenlik görevlilerine ve yönetici Fikret Öztunç'a bilgi verdi. Öztunç, güvenlik görevlisiyle birlikte parayı saydı. Yaklaşık 13 bin TL bulunan zarfın sahibini bulmak için kamera görüntülerini inceleyen çalışanlar bir sonuç alamadı. Para dolu zarf, sahibinin bulunması için tutanak karşılığı polise teslim edildi.

Polisin yaptığı araştırma sonunda, paranın bir yıkama şirketi sahibi Cemal Bülbüz'e ait olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde Demircikara Polis Merkezi'ne giden Bülbüz, parasını aldı. Bülbüz'ün, parasını bulan reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu'na teşekkür edeceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI



