Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Süpermarkette 13 bin lira düşüren müşteriyi polis buldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, alışveriş için girdiği süpermarkette yaklaşık 13 bin liranın bulunduğu zarfı düşüren Cemal Bülbüz'e ulaştı. Bülbüz, polis merkezine giderek parasını teslim aldı. Olay, cumartesi...

Süpermarkette 13 bin lira düşüren müşteriyi polis buldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, alışveriş için girdiği süpermarkette yaklaşık 13 bin liranın bulunduğu zarfı düşüren Cemal Bülbüz'e ulaştı. Bülbüz, polis merkezine giderek parasını teslim aldı.
Olay, cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki zincir bir süpermarketin şubesinde meydana geldi. Marketin şarküteri reyonunu düzenleyen reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu, şarküteri dolabının hemen bitişiğinde yerdeki zarfı fark etti. Paşalıoğlu, zarfta 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar olduğunu görünce market güvenlik görevlilerine ve yönetici Fikret Öztunç'a bilgi verdi. Öztunç, güvenlik görevlisiyle birlikte parayı saydı. Yaklaşık 13 bin TL bulunan zarfın sahibini bulmak için kamera görüntülerini inceleyen çalışanlar bir sonuç alamadı. Para dolu zarf, sahibinin bulunması için tutanak karşılığı polise teslim edildi.
Polisin yaptığı araştırma sonunda, paranın bir yıkama şirketi sahibi Cemal Bülbüz'e ait olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde Demircikara Polis Merkezi'ne giden Bülbüz, parasını aldı. Bülbüz'ün, parasını bulan reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu'na teşekkür edeceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.