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Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2)

O DANSÖZ GÖZALTINA ALINDI İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan düğünde, sünnet çocuğunun önünde dans eden, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki dansöz, 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı....

GÜVENLİK 05.10.2019, 16:57
Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2)

O DANSÖZ GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan düğünde, sünnet çocuğunun önünde dans eden, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki dansöz, 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen, ismi açıklanmayan dansözün, sünnet çocuğunun annesi T.K. ve amcası H.K. ile birlikte adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Davut CAN / İZMİR, ()

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