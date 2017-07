Sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav zehirledi

DÜZCE'nin Yayakbaşı Köyü'nde sünnet düğününde tavuklu pilav ve tulumba tatlısı yiyip ayran içtikten sonra rahatsızlanan 29 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.

Köyde dün öğle saatlerinde hazırlanan tavuklu pilav, tulumba tatlısı ve ayran, akşam Erol Yikit'in oğlunun sünnet düğününde davetlilere ikram edildi. Gece saatlerinde rahatsızlanan 29 kişi kentteki hastanelere başvurdu. 22 kişi Atatürk Devlet Hastanesi, 6 kişi Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 1 kişi de özel hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi. Sabaha karşı tedavileri tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan 29 kişi, daha sonra taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi olayı ile ilgili inceleme başlatan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, düğünde dağıtılan tavuklu pilav, tulumba tatlısı ve ayrandan numune aldı.

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Soruşturma sürdürülürken İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Özyörük, yazılı açıklama yaparak zehirlenmelere karşı halkı uyardı. Özyörük, yaz aylarında gıda saklama koşullarına dikkat edilmesini isteyerek şöyle dedi:

"Buzdolabına konulmayan yiyecekler ya da birkaç saat açıkta bırakılmış süt veya uygun çözdürülmemiş et nedeniyle kişiler kendini hastanede bulabilir. Özellikle yazın patates, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, salata sosu pirinç ve çeşitli tahıllar risk grubunda. Karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler gıda zehirlenmesi bulgusudur. Böyle durumlarda kişinin bolca su, gazı çıkarılmış maden suyu, tansiyon problemi yoksa tuzlu ayran ve çay tüketmesi ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir.