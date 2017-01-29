Sünnet düğünde davetlilerin üzerine ateş açıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA'da, bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ankara Konya Yolu üzerinde bir otelde yapılan sünnet düğünü sırasında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından, davetlilerin üzerine silahla ateş açıldı. Saldırıda Celal A. ve Soner Y. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.