Suni kar yapma göletine giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu/ Ek fotoğraf
10 Mayıs 2019 Cuma 18:06
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Yaz aylarında sıtmaya dikkat
- 2Hastalar ve hekimler "Lösemi ise bir...
- 3Bakan Koca: Haftanın 5 günü egzersiz...
- 4Ramazanda ağız sağlığı önerileri
- 5Üniversiteli Sinem babasının böbreğiyle...
- 6“Ramazan’da uykusuzluk inmeye neden...
- 7Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini...
- 8Sahurda makarna, pilav ve etli yemeklere...
- 9(Görüntülü) 36 saatte 9 böbrek, 2 karaciğer...
- 10Sağlık Bakanlığı'ndan 'KKKA'...
- 1(Görüntülü) Öğrenciler yaratıcı...
- 2Öğrenciler yaratıcı projelerini sergiledi
- 3Böbrek sağlığı farkındalığı yaratıldı
- 4(Görüntülü) Hemşirelik haftasında...
- 5Hemşirelik haftasında beyaz önlüklerini...
- 6(Görüntülü) Sınav kaygısıyla baş...
- 7Sınav kaygısıyla baş etme yolları
- 8KAGİDER’den İstanbul Gedik Üniversitesi’ne...
- 9“Sürdürülebilirlik için ortak hareket...
- 10(Görüntülü) Öğrenciler ‘STEM Day’de...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1DHA YURT BÜLTENİ -16
- 2PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.17 düştü,...
- 3Uşak'taki cinayetin 5 şüphelisi...
- 4Suni kar yapma göletine giren kuzenler...
- 5(Görüntülü) Zonguldak'ta sahil...
- 6KRİPTOPARA – Bitcoin 6,353 doları gördü
- 7(Görüntülü) Okullardan para ve bilgisayar...
- 8(Görüntülü) Okullardan para ve bilgisayar...
- 9Suni kar yapma göletine giren kuzenler...
- 10(Görüntülü) Panelvan içinde bozulmuş...
- 11(Görüntülü) Bakan Kurum'dan üniversitelilere:...
- 12Tunceli'de, 4 meclis üyesi ve 2 muhtarın...
- 13(Görüntülü) Tarihi anıtın bulunduğu...
- 14(Görüntülü) Özel çocuklar çevreyi...
- 15(Görüntülü) Cep telefonu yerine bir...
- 16(Görüntülü) 'Deniz Kurdu-2019',...
- 17Sivas olayları davasında firari sanıklar...
- 18(Görüntülü) Kayıp gazeteci için Erzurum'dan...
- 19Sivas olayları davasında firari sanıklar...
- 20'Kapadokya Alan Başkanlığı'...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52