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Sümbül Dağı'nın zirvesinde rahatsızlanan 2 dağcının imdadına Mehmetçik yetişti

HAKKARİ'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciği tarafından Sümbül Dağı’na düzenlenen tırmanış sırasında rahatsızlanan 2 dağcı, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu...

Sümbül Dağı'nın zirvesinde rahatsızlanan 2 dağcının imdadına Mehmetçik yetişti
HAKKARİ'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciği tarafından Sümbül Dağı’na düzenlenen tırmanış sırasında rahatsızlanan 2 dağcı, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciği'nin organize ettiği etkinlikte, Hakkari kent merkezinden dün sabah erken saatlerde yola çıkan 19 kişilik dağcı grup, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı. Zirve yapan dağcılardan ikisi, aniden rahatsızlandı. Yetkililerin yardım çağrısı üzerine Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopter, biri kadın, 2 dağcıyı bulundukları bölgeden aldı. Dağcıları alan helikoptere, Sikorsky tipi helikopterler de eşlik etti.  Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan dağcıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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