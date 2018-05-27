Ersan SAN/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltın aldı.
Sultangazi'de pazarda silahlı kavga: 5 yaralı (1)
Ersan SAN/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi....
27 Mayıs 2018 Pazar 18:48
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