Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Sultangazi'de 'kaza kavşağı'...

   Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de iki sokağın kesiştiği kavşakta benzer kazalar meydana geliyor. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazalar nedeniyle mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor. Kameralara yansıyan...

Sultangazi'de 'kaza kavşağı'...

 

 Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de iki sokağın kesiştiği kavşakta benzer kazalar meydana geliyor. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazalar nedeniyle mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor.
Kameralara yansıyan ilk görüntülerde, seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kavşağa yaklaştığında başka bir sokaktan gelen otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle süratli olan otomobil, kontrolünden çıkarak bir iş yerinin merdivenlerine çıkıyor. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçtan inen sürücünün şaşkınlık yaşayarak yere çöktüğü görülüyor.

VATANDAŞLARA ÇARPMADAN SON ANDA DURDU
Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer kazada ise kavşağa yaklaşan bir otomobil sürücüsü, yoldan geçen seyir haldeki bir araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle siyah renkli otomobilin, aynı iş yerinin önünde bekleyen vatandaşlara çarpmadan son anda durduğu görülüyor. Bu kazada da şans eseri ölen ya da yaralanan olmuyor.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328