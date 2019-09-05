Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın

Emin YEŞİL/İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı. Alev alev yanan tamirhaneyi söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

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