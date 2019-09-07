SULTANBEYLİ'DE YATAK İMALATHANESİ ALEV ALEV YANIYOR(1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL



Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangoını söndürme çalışmaları devam ediyor.