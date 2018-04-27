Sultanahmet'te otel yangını (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () SULTANAHMET'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () SULTANAHMET'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. (FOTOĞRAF)
27 Nisan 2018 Cuma 12:16
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () SULTANAHMET'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
(FOTOĞRAF)
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