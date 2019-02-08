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Şule Çet davasında HTS raporu: 01.48- 02.16 arasında iletişim yok (2)

O GECEDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri...

Şule Çet davasında HTS raporu: 01.48- 02.16 arasında iletişim yok (2)

O GECEDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, Şule Çet ile birlikte gece saat 00.39'da 20'nci kattaki ofiste içki içmeye başladıkları görüldü. Şule Çet'in, elindeki viski şişesini, kapağını açamayınca sanık Çağatay Aksu'ya vermesi, saat 00.45'te ise elindeki bardakları masaya bırakması görüntüde yer aldı.
Saat 01.47'de sanıkların kendi aralarında bağırarak konuşması, bu sırada Şule Çet'in gülmesi görüntüye yansıdı. Sanık Berk Akand'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntüde saat 02.56'da ise Şule Çet ile sanık Çağatay Aksu'nun koltukta yan yana oturması yer aldı.
GÖRÜNTÜLER DELİL OLDU
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Berk Akand, o gece eğlendikleri anları cep telefonuyla kaydettiğini ve davanın tanıklarından Pınar T.'ye gönderdiğini söylemişti. Sanık Akand, tüm suçlamaları reddetmiş ve okul döneminde gönül ilişkisi olduğunu söylediği Pınar T.'yi de oraya davet ettiğini, eğlendiklerini göstermek için de çektiği videoları gönderdiğini belirtmişti. Sanık Akand'ın avukatı, Paşa Büyükkayaer, söz konusu görüntüleri dosyaya delil olarak sunduklarını kaydetti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()

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