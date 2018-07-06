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Sulama kanalının dağıtım kuyusunda erkek cesedi bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir sulama kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda, 30 ile 35 yaşlarında olduğu sanılan erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Korucuk...

Sulama kanalının dağıtım kuyusunda erkek cesedi bulundu
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir sulama kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda, 30 ile 35 yaşlarında olduğu sanılan erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Korucuk Mahallesi'nden geçen Denizli- Pamukkale karayolu Laodikya kavşağı yakınındaki su kanalında bugün saat 12.00 sıralarında bir vatandaş tarafından ceset bulundu. Su kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda bulunan cesedin çıkarılması için, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri de kuyudaki suyu pompayla boşattı. Çıkartılan 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin yapılan üst aramasında cep telefonu bulundu. Telefona incelenmek üzere el konuldu.
İki gündür kuyuda olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.
Ölen kişinin kuyuya kazara mı düştüğü, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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