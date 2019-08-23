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Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu
ŞANLIURFA'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında, akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Habip El Mehmet'in (25) cansız bedeni bulundu. Suriye uyruklu Habip El Mehmet, dün öğle saatlerinde serinlemek için Mamuca Mahallesi yakınlarından...
GÜVENLİK 22.08.2019, 14:45
ŞANLIURFA'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında, akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Habip El Mehmet'in (25) cansız bedeni bulundu.
Suriye uyruklu Habip El Mehmet, dün öğle saatlerinde serinlemek için Mamuca Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Ancak akıntıya kapılarak, kayboldu.
El Mehmet'i bulmak için dün başlatılan ve gece saatlerinde sona erdirilen arama çalışması, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Suyun debisi düşürülerek, AFAD, jandarma ve sualtı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Habip El Mehmet'in cansız bedeni, kanala girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Suriye uyruklu Habip El Mehmet, dün öğle saatlerinde serinlemek için Mamuca Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Ancak akıntıya kapılarak, kayboldu.
El Mehmet'i bulmak için dün başlatılan ve gece saatlerinde sona erdirilen arama çalışması, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Suyun debisi düşürülerek, AFAD, jandarma ve sualtı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Habip El Mehmet'in cansız bedeni, kanala girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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