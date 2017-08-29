Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Sulama kanalında bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 10 gün önce sulama kanalında bulunan cesedin 65 yaşındaki Dursun Karagöz'e ait olduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra İlçesi'nde 10 gün önce Şeyhören Mahallesi'nde sulama...

Sulama kanalında bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 10 gün önce sulama kanalında bulunan cesedin 65 yaşındaki Dursun Karagöz'e ait olduğu tespit edildi.
Samsun'un Bafra İlçesi'nde 10 gün önce Şeyhören Mahallesi'nde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olay sonrasında soruşturma başlatan jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda cesedin, aynı mahallede yalnız yaşayan Dursun Karagöz'e ait olduğu belirlendi. Karagöz'ü, Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan yakınları teşhis etti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Dursun Karagöz'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314