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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Kiraz ilçesi'nde, yol kenarındaki içi boş sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü 43 yaşındaki Coşkun Şahin yaşamını yitirdi.

Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Kiraz ilçesi'nde, yol kenarındaki içi boş sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü 43 yaşındaki Coşkun Şahin yaşamını yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde Kiraz-Ödemiş Karayolu Okkataşı Mevkisi'nde, yol kenarındaki boş sulama kanalında kaza yapmış bir otomobil olduğunu fark eden diğer sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yaklaşık 2 metre yükseklikten içi boş sulama kanalına uÇarak hurdaya dönen otomobilin altında, sürücü Coşkun Şahin'in cesedini buldu. Şahin'in açılan kapıdan fırlayarak aracın altında kaldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazanın saat 03.30 sıralarında meydana geldiği sanılırken, Şahin'in cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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