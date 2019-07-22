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Sulama kanalına düşen çocuklardan 4'ü kurtarıldı, 2'si kayıp

ADANA'da, sulama kanalına düşen toplarını almak isterken suya kapılan 6 çocuktan 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılırken 2'si kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk için arama çalışması başlattı.  Olay, saat 17.00 sıralarında,...

Sulama kanalına düşen çocuklardan 4'ü kurtarıldı, 2'si kayıp
ADANA'da, sulama kanalına düşen toplarını almak isterken suya kapılan 6 çocuktan 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılırken 2'si kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk için arama çalışması başlattı. 
Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalın yakınında oynayan 6 çocuğun topu sulama kanalına düştü. Toplarını almak için suya giren çocuklar akıntıya kapıldı. Çocukları gören çevredekiler, kurtarmak için suya atladı. Çocukların 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılıp, sudan çıkarıldı. 2'si ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, CANKUR ve su altı polisleri, sevk edildi. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için arama çalışması başlattı. Kurtarılan 4 çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.

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