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Sulama kanalına düşen çocuğun cenazesi bulundu

ŞANLIURFA'da geçen cumartasi hayvan otlatırken dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında kaybolan Eyüphan Cevizci'nin (11), cansız bedeni bulundu. Olay, geçen Cumartesi günü Balıca Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama...

Sulama kanalına düşen çocuğun cenazesi bulundu
ŞANLIURFA'da geçen cumartasi hayvan otlatırken dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında kaybolan Eyüphan Cevizci'nin (11), cansız bedeni bulundu.
Olay, geçen Cumartesi günü Balıca Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında hayvan otlatan Eyüphan Cevizci, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Akıntılı suda sürüklenen ve yüzme bilmeyen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Eyüphan'ın suya düştüğünü fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye sualtı dalgıç polislerini istedi. Sulama kanalında 2 gündür arama yapan ekipler, bugün, Eyüphan Cevizci'nin cansız bedenini, düştüğü yerden 35 kilometre uzakta buldu. Sudan çıkarılan Eyüphan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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