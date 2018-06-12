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Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Hasan'ın cesedine ulaşıldı

Alpaslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye), () - OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde, dün arkadaşlarıyla oynayan Hasan Şahin Gönüler (5), Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Arama çalışması başlatılırken, 18 saat sonra...

Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Hasan'ın cesedine ulaşıldı

Alpaslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye), () - OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde, dün arkadaşlarıyla oynayan Hasan Şahin Gönüler (5), Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Arama çalışması başlatılırken, 18 saat sonra küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 
Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Şehit Emrah Yazgan Caddesi üzerinde bulunan, DSİ'ye ait sulama kanalı yakınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla oynayan Hasan Şahin Gönüler, henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalına düştü. Olayı gören arkadaşları, küçük çocuğun ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine AFAD ekipleri ve güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün saat 08.00'de, çocuğun düştüğü yere 20 kilometre uzaktaki Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Azizli Mahallesi'nde, Hasan Şahin'in cansız bedenini buldu. Bu sırada küçük çocuğun yakınları, sinir krizi geçirdi. Kanaldan çıkarılan Hasan Şahin Gönüler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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