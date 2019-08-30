Sulama kanalı taştı, evleri su bastı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),()-ÇORUM’un Osmancık ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu, bazı evleri su bastı. İlçeden geçen çeltik arazilerine su taşıyan sulama kanalının taşması sonucu, Güney Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ile bahçeleri sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, evleri basan suyun tahliyesi için çalışma başattı. Su baskını nedeniyle evlerindeki eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten yöre sakinleri, bölgede önlemlerin artırılıp, zararlarının giderilmesi istedi.