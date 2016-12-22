Suikastçı polis Altıntaş'ın 6 yakını serbest bırakıldı

Taylan YILDIRIM/AYDIN () - RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov'u Ankara'da düzenlediği suikastte öldüren, kendi de çatışmada ölü ele geçirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın Aydın'ın Söke ilçesi'nde gözaltına alınan 6 yakını, ifadelerinin ardından savcının talimatıyla Emniyette serbest bırakıldı.

Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen, kendisi de çatışmada öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesi ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın’daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke’de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş, dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu ile diğer dayısı Hasan Furuncu, gözaltına alındı.

İzmir’de yürütülen operasyonda da, polisin Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nda okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda bulunduğu kişilere operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumundaki Süleyman Ergen’in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında polislerin de bulunduğu ifade edildi.

EMNİYETTEN SERBESTLER

Polis memurun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu'nun sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık üç gün sürdü. Gece yarısı ifadeleri tamamlanan ve olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen aile üyeleri, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin gece yarısı emniyetten ayrıldığı öğrenildi. İzmir'deki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı.



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