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Suikastçı polis Altıntaş'ın 6 yakını serbest bırakıldı (2)

ORTADAN KAYBOLDULAR Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın 6 yakını, serbest kaldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailenin evinde...

Suikastçı polis Altıntaş'ın 6 yakını serbest bırakıldı (2)

ORTADAN KAYBOLDULAR
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın 6 yakını, serbest kaldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailenin evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Cenazeyi almak için başvurunun henüz yapılmadığı öğrenildi. Cenazenin nerede toprağa verileceği de merak konusu oldu.
Ailenin yaşadığı Çeltikçi'nin Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, "Sabah aldığımız habere göre Altıntaş'ın 6 kişilik ailesinin serbest kaldığını söylendi. Şu anda saat 16.00 olmasına rağmen aileyle hiçbir bağlantı kuramadık. Telefonlara da ulaşılmıyor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da başvuru yapan olmadı. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Mahallede bir sessizlik var" dedi.
Komşularından 60 yaşındaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakından tanıdığını ifade ederek, "Altıntaş ailesi yıllardan beri bizim yan komşumuzdur. Krediyle ev aldılar onu ödüyorlardı. İyi bir aileydi. Polis olan oğulları da ara sıra izinli olduğunda mahalleye gelirdi. Polis olduğu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle değildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri değildi. Demek ki orada kafasını yıkadılar. Duyduğumuzda şok yaşadık. Şu ana kadar buraya gelen giden yok" dedi.
Burhan CEYHAN/ SÖKE (Aydın), ()

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