Suikastçı Altıntaş'ın 'Abi'si adliye getirildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastini düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi'si olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Ş.S., adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu tespit edilen Ş.S., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ş.S.,'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve 'Ahmet' kod adını kullandığı tespit edildi. BTK eski çalışanı Ş.S.,'nin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor.