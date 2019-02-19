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Suçüstü yakalanan telefon kablosu hırsızları tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, A.S. ile Ş.Ç., çalmak istedikleri kabloları keserken, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Merkeze bağlı Hasancık...

Suçüstü yakalanan telefon kablosu hırsızları tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, A.S. ile Ş.Ç., çalmak istedikleri kabloları keserken, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Merkeze bağlı Hasancık ve Çayırlı köylerinde, telekomünikasyon firmasına ait telefon kablolarının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, Kızılcapınar köyü yakınlarında A.S. ile Ş.Ç.'yi çalmak istedikleri kabloları keserken, yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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