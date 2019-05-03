Suçüstü yakalanan baz istasyonu hırsızları serbest kaldı

BURSA'da çok sayıda baz istasyonuna girerek, kablo ile bazı teknik malzemeleri çalan ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'ndeki baz istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, H.E. ve A.A.'yı suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte hırsızlıkta kullandıkları eldiven, demir makası ve tornavida ele geçirildi. Daha önce de çok sayıda baz istasyonuna girip, kablo, klima ve bazı teknik malzemeleri çaldıkları gerekçesiyle arandıkları öğrenilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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