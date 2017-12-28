Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

Sucuklu tost yiyen 9 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KONYA'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerine merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 9-...

Sucuklu tost yiyen 9 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
KONYA'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerine merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 9- 13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü. Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan 9-13 yaşındaki 9 öğrenci tedavi altına alındı. Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,