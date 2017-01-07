Suç örgütü üysi 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ,() - KAYSERİ'de organize suç örgütü üyelerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 ay önce suç örgütü yöneticiliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen R.Ç.’nin adamları olduğu 8 kişi polis tarafından yakalandı.

Örgütlü Suçlar Bürosunda 10 saat ifade veren sanıklardan İzzet Ekmeklik, Ziya Tanrıkulu, Ramazan Yıldırım ve Nuh Teoman Çapar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tutuklandı. Diğer zanlılar A.Ç, N.Ç, R.K ve O.Ö adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.