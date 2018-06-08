Suç örgütü üyelerine 136,5 yıl hapis

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak' suçlarından tutuklu yargılanan 15 sanıktan 12'si toplam 136 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, geçen yıl 6 Kasım'da operasyon düzenledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcı Yasin Emre'nin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Erdal A., Adem Ç., Ahmet A., Ali T., Ayhan I., Barış Z., Doğukan Y., Ejder A., Faris A., Nevzat S., Okan Ç., Serhan Y., Emrah R., Harun Y. ve Serhat Y. adreslerinde gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 20 saat süren sorgularının ardından tutuklandı.

Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Ahmet A., Ali T., Ayhan I., Doğukan Y., Ejder A., Nevzat S., Okan Ç., Serhan Y., Harun Y. ve Serhat Y. katıldı. Diğer sanıklar Erdal A., Emrah R. Adem Ç., Barış Z. ve Faris A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) üzerinden katıldı.

Yargılama sonunda sanık Erdal A. 20 yıl 5 ay, Adem Ç. 11 yıl 8 ay, Ahmet A. 14 yıl, Ali T. 10 yıl 10 ay, Ayhan I. 13 yıl, Barış Z. 6 yıl 6 ay, Doğukan Y. 7 yıl 6 ay, Ejder A. 14 yıl, Faris A. 12 yıl, Nevzat S. 7 yıl 7 ay, Okan Ç. 5 yıl, Ferhan A. 14 yıl hapse mahkum edilirken, Emrah R., Harun Y. ve Serhat Y.'nin beraatına karar verildi.

Sanıklardan Emrah R., başka bir suçtan kesinleşmiş cezası bulunduğu için tahliye edilmedi.