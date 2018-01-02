Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Suç makinesi uyuşturucu alırken yakalandı

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yağma, çok sayıda suçtan aranan, silahla yaralama suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. (31), uyuşturucu satın alırken yakalandı. Derince'de...

Suç makinesi uyuşturucu alırken yakalandı

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yağma, çok sayıda suçtan aranan, silahla yaralama suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. (31), uyuşturucu satın alırken yakalandı.
Derince'de polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, bir otomobile operasyon düzenledi. Araçtaki, üzerinde satışa hazır halde 2 fişek esrar bulunan E.Ö. ile C.A. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve tabancayla yakalanan U.A. gözaltına alındı. Uyuşturucu satın almak için araca bindiği tespit edilen U.A. hakkında yağma, silahla yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma suçlarından 17 ayrı yakalama kararı, yağma ve kasten adam yaralama suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. U.A ve E.Ö emniyetteki ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Operasyon sırasında kaçan, Dilovası ilçesinde durdurulan araçta bulunan E.A. K.Ş ve M.B. de uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,