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Su zannederek tiner içen çocuk öldü

ŞANLIURFA'da, otomobildeki tineri su sanarak içen Ahmet Zeki Doğancıoğlu (5) tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesine ait otomobilde bulunan Ahmet Zeki...

Su zannederek tiner içen çocuk öldü
ŞANLIURFA'da, otomobildeki tineri su sanarak içen Ahmet Zeki Doğancıoğlu (5) tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesine ait otomobilde bulunan Ahmet Zeki Doğancıoğlu, susayınca araçtaki şişede bulunan tineri su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan Doğancıoğlu, durumu fark eden ailesi tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada midesi yıkanarak yoğun bakım ünitesine alınan çocuk, sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ahmet Zeki Doğancıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

​FOTOĞRAFLI

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