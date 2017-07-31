Su kuyusuna düşen kadın öldü

NİĞDE’de 5 metrelik su kuyusuna düşen 70 yaşındaki Şerife Cırlar, hayatını kaybetti.Kitreli Beldesi’nde sabah saatlerinde Şerife Cırlar’ı evinde bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirince ekipler arama çalışması başlattı. Şerife Cırlar'a ait meyve bahçesindeki 5 metre derinliğe sahip sulama kuyusunu da arayan ekipler, kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 ekipleri, Cırlar'ın cansız bedenini düştüğü değerlendirilen sulama kuyusundan çıkardı. Şerife Cırlar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çiftlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı