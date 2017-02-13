Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'in Elbeyli İlçesine bağlı Selmincik Köyü'nde, dengesini kaybederek bahçedeki su kuyusuna düşen 73 yaşındaki Havva Bostan yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Elbeyli'nin Selmincik Köyü'nde meydana geldi. Havva Bostan, dengesini kaybederek, evinin avlusunda bulunan su kuyusuna düştü. Olayı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışması sonunda Hava Bostan, 3 metre derinliğindeki kuyudan halat yardımıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde öldüğü saptanan Bostan'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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